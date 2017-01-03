США залишаються надійним партнером України, Київ має намір продовжити розвиток двосторонніх відносин - Порошенко

Президент України Петро Порошенко з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та США запевнив, що країна і надалі активно розвиватиме відносини стратегічного партнерства зі США.

"З моменту визнання незалежності України Сполучені Штати залишаються надійним та стратегічним партнером України як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. А між двома державами закладено справжнє демократичне партнерство, у рамках якого США продовжують надавати неоціненну практичну допомогу у розбудові державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та зміцненні безпеки нашої країни", - йдеться в привітанні глави Української держави з нагоди 25-ї річниці встановлення дипвідносин між Україною та США.

П.Порошенко наголосив, що, відмовившись від третього у світі ядерного арсеналу та великих обсягів звичайних озброєнь, а також від запасів високозбагаченого урану, "Україна відіграє історичну роль в укріпленні глобальної стабільності та режиму нерозповсюдження ядерної зброї". "Це були непрості рішення, але Україна прийняла їх, покладаючись на запевнення та безпекові гарантії іноземних партнерів, у першу чергу США", - додав він.

Президент особливо подякував за незмінну двопартійну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України в складний період російської агресії, а також запевнив у твердій налаштованості України і надалі активно розвивати відносини стратегічного партнерства зі США, спрямовані на поглиблення всебічного конструктивного співробітництва у політичній, безпековій, економічній та гуманітарній сферах.