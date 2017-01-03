Дострокових виборів до ВР у 2017 році не буде - Парубій

У 2017 році дострокових виборів до Верховної Ради не буде, заявив у програмі "Погляд" на "5 каналі" в понеділок увечері спікер парламенту Андрій Парубій.

"Дострокових виборів не буде. Я глибоко переконаний, що сценарій, який нав'язують Україні, зовнішній, це сценарій не український. А агресор, що фактично обламав зуби об українську армію на сході, величезні кошти витрачає на те, щоб дестабілізувати ситуацію всередині (України - ІФ). Звичайно, парламент є головним майданчиком, на який відбувається ця атака", - сказав А.Парубій.

За його словами, подібні сценарії можна було спостерігати в Молдові, де "шляхом дестабілізації російські сили намагаються змінити вектор цілої країни". "Такий сценарій намагаються нав'язати Україні, але він не матиме успіхів у державі", - наголосив голова Верховної Ради.

Спікер також висловив переконання, що за кілька місяців громадяни України отримають безвізовий режим з Європейським Союзом. "Найближчими місяцями на пленарних засіданнях Європарламенту це питання має бути вирішене. Я можу сказати одне напевно: коли він з'явиться на порядку денному, у нас буде переважна більшість депутатів. Я це знаю від депутатів різних фракцій і про це можу говорити впевнено. Можу твердо говорити: питання не знято з порядку денного - його відстрочено", - сказав А.Парубій.