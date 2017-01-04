Політика

09:25 04.01.2017

Клімкін і Курц дійшли розуміння щодо необхідності посилення потенціалу СММ ОБСЄ

Триває візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та діючого голови ОБСЄ, федерального міністра європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьяна Курца до Донецької області.

"Значну увагу під час візиту було приділено питанням діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в контексті моніторингу за виконанням Мінських домовленостей. Сторони дійшли розуміння про необхідність подальшого посилення потенціалу місії, в тому числі її технічного оснащення", - йдеться в повідомленні МЗС України, оприлюдненому у вівторок увечері.

С.Курц висловив запевнення в готовності Австрійського головування докладати максимальних зусиль для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Сторони були єдині в тому, що першочерговим заходом у зв'язку з цим має стати досягнення сталого припинення вогню.

Цьому також сприяло б забезпечення постійного моніторингу з боку ОБСЄ тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону в окремих районах Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

В інформації МЗС України зазначено, що 3 січня міністри відвідали населені пункти Виноградне та Пищевик на лінії зіткнення, де "діючий голова ОБСЄ мав можливість ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії на Донбасі".

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