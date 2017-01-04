Говорити про зняття санкцій із РФ можна лише після виконання Москвою Мінських домовленостей - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що говорити про зняття санкцій проти Росії можна після виконання нею Мінських домовленостей, а у разі невиконання - про їх посилення.

"Санкції нам потрібні, щоб змусити Росію виконувати "Мінськ". Якщо вона виконає "Мінськ", то можна починати говорити про зняття санкцій, можна починати говорити про інші речі з боку Європейського Союзу", - сказав П.Клімкін на спільному з С.Курцом брифінгу в Маріуполі в середу.

Глава МЗС України зазначив, що ідея зняття санкцій після виконання Мінських домовленостей не є новою.

"Або "Мінськ" виконується, і тоді санкції знімаються, або "Мінськ" не виконується, і тоді необхідно знайти засоби, можливо, посилення санкцій, можливо, - інші засоби тиску, щоб Росія все ж "Мінськ" виконала", - наголосив П.Клімкін.

Міністр закордонних справ України додав, що при цьому санкції, введені проти Росії у зв'язку з окупацією Криму, мають залишитися до його звільнення.