СБУ надіслала до МЗС листа для погодження ініціативи про заборону в'їзду Марін Ле Пен в Україну

Служба безпеки України надіслала до Міністерства закордонних справ листа для погодження можливостей заборони в'їзду кандидата на посаду президента Франції Марін Ле Пен у зв'язку з висловлюваннями щодо територіальної цілісності України.

"Ми цю заяву (М. Ле Пен - ІФ) розцінюємо як таку, що завдає шкоди інтересам України і суперечить міжнародним принципам, що стосуються територіальної цілісності держав. СБУ направила до МЗС листа для погодження своєї ініціативи про заборону в'їзду Ле Пен", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук у середу.

Він пояснив, що така процедура погодження передбачена міжвідомчими документами. "Ми погоджуємо свою ініціативу, якщо ми бачимо підстави для закриття в'їзду. МЗС може підтримати чи не підтримати цю ініціативу. Вони висловлюють свою позицію в цьому питанні", - додав О.Ткачук.

Як повідомлялося, раніше кандидат на пост президента Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

У зв'язку з цим у МЗС України ввечері 3 січня висловили обурення щодо її висловлювань. "Роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французький політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права. У зв'язку з цим нагадуємо, що подібні заяви, а також дії у порушення українського законодавства обов'язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в'їзд в Україну", - йдеться в коментарі.

У відомстві висловили сподівання, що французька громадськість дасть принципову оцінку "такій безвідповідальній риториці однієї з претенденток на найвищу посаду Франції".