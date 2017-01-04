Політика

17:48 04.01.2017

Звіт ОБСЄ про вибори до РФ може бути розцінений як спроба легалізувати анексію Криму – Гопко

Остаточний звіт місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі/Бюро демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) про спостереження за парламентськими виборами в РФ у 2016 році викликає занепокоєння, оскільки може бути використаний агресором для легітимації своїх дій, вважає голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко.

"Звіт... не висвітлює той факт, що вибори до Держдуми РФ незаконно проводилися російською окупаційною владою, зокрема на території анексованих Автономної Республіки Крим і м. Севастополь. Водночас результати цих незаконних виборів внесені до Звіту про вибори на території всієї РФ, що ставить під сумнів його достовірність і в майбутньому може бути використане агресором для легітимізації своїх дій. Такий підхід ОБСЄ може бути розцінений як прихована спроба легалізувати незаконну анексію частини території України", - йдеться в заяві Г. Гопко, опублікованій на офіційному сайті парламенту.

Голова зовнішньополітичного комітету наголошує, що Верховна Рада визнала незаконним проведення так званих виборів до Держдуми РФ на території окупованого Криму і тим самим не визнала легітимність обраної Держдуми.

"Ми вважаємо такі вибори є грубим порушенням законодавства, Конституції України, основних принципів і норм міжнародного права, статуту ООН, Гельсінського заключного Акта, Будапештського меморандуму, Резолюції ООН щодо територіальної цілісності України, а також інших міжнародно-правових актів", - йдеться в заяві Г. Гопко.

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