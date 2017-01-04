Фріз готова влаштувати візит Ле Пен до України, зокрема до зони АТО

Народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка"), член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією Ірина Фріз заявляє про готовність організувати кандидату на посаду президента Франції Марін Ле Пен поїздку до зони АТО, щоб та особисто побачила наслідки "російського миру".

"З приводу заяви кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен з Криму. Як член міжпарламентської групи дружби Україна-Франція, я готова організувати візит пані Ле Пен до України для того, щоб вона на власні очі побачила ситуацію в країні і здійснила візит на схід в зону АТО для того, щоб побачити наслідки "російського миру", - написала депутат на своїй сторінці у Facebook у середу.

І. Фріз висловила переконання, що М. Ле Пен є патріоткою Франції і завдяки візиту в Україну вона свою риторику змінить.

"Незважаючи на те, що пані Ле Пен відкрито фінансується і має кредитну лінію від Росії, думаю, їй не вистачає зовнішньополітичного досвіду та інформації для того, щоб оцінити ситуацію в Україні і російську політику на пострадянському просторі. Міграційна проблема, що лежить в основі передвиборної програми Ле Пен, була створена саме через втручання Росії в сирійський конфлікт і бомбардування Кремлем населених пунктів. Тому Ле Пен, на жаль, недостатньо розуміє роль Росії у кризових явищах у самій Франції", - заявила народний депутат.

Як повідомлялося, кандидат на посаду президента Франції М. Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації і спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

МЗС України 3 січня висловило обурення її висловом: "Роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французький політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України і повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права. У зв'язку з цим нагадуємо, що такі заяви, а також дії в порушення українського законодавства, обов'язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в'їзд в Україну".

У відомстві висловили сподівання, що французька громадськість надасть принципової оцінки "такій безвідповідальнійї риториці однією з претенденток на вищу посаду Франції".

У свою чергу, Служба безпеки України направила до МЗС листа для узгодження можливостей заборони в'їзду до країни М. Ле Пен у зв'язку з висловлюваннями щодо територіальної цілісності України.