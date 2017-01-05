В АП відповіли Пінчуку: Україна не відмовиться від інтеграції з ЄС і НАТО, Кримом торгувати не буде

В Адміністрації президента України заявляють про неприпустимість компромісів з РФ в умовах агресії з її боку, до чого закликав бізнесмен Віктор Пінчук у своїй статті в британському виданні Wall Street Journal.

Як повідомляє "Європейська правда" у четвер, Wall Street Journal опублікувала офіційну відповідь Адміністрації глави держави за підписом заступника голови АП Костянтина Єлісєєва на статтю В. Пінчука. Позиція АП опублікована під заголовком "Повага до України вкрай важлива, щоб досягти стабільного миру".

К. Єлісєєв категорично заперечує можливість компромісу за ключовими пунктами, запропонованими В. Пінчуком. "Не можу погодитися з його закликом до компромісу, який базується на побоюваннях. Страх і слабкість – погані радники. Вони тільки розігрівають апетити Росії", - заявив він.

У статті перераховані три ключові позиції України. "Ні – розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було б здачею незалежності і суверенітету України... Ні – торгівлі територією України, чи то Донбас, чи Крим. Ці території не можуть бути предметом торгівлі за мир... Ні виборам на Донбасі, доки російські (військові -ЕП) чоботи залишаються на українській землі", - написав К. Єлісєєв, реагуючи на пропозицію В. Пінчука.

На думку заступника голови АП, "домовленості на умовах Росії – неправильна політика".

Як повідомлялося, у статті для The Wall Street Journal, опублікованій наприкінці минулого року, В Пінчук запропонував владі та громадянам України піти на "болісні компроміси" заради завершення конфлікту з РФ. Серед озвучених ним ініціатив, зокрема, тимчасове виключення Україною із заявлених цілей членства країни в ЄС, відмовитися від наміру вступити в НАТО в коротко - і середньостроковій перспективі і погодитися на нейтралітет.

Також він наполягає на позиції, що "Крим не повинен бути перешкодою на шляху рішення, яке покладе кінець війні на сході на справедливій основі" за одночасному збереженні позиції, що Крим – це частина України, і його необхідно повернути. Крім цього, В. Пінчук запропонував Україні погодитися на проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу до повного повернення під свій контроль над цією територією з метою продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з РФ.