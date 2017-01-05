Політика

10:08 05.01.2017

Американські сенатори готують нові санкції проти РФ

Американські сенатори-республіканці Ліндсі Грем і Джон Маккейн готують законопроект з новими санкціями проти Росії, про що Л. Грем заявив телеканалу CNN.

Суть санкцій не розкривається. Дещо раніше Л. Грем поскаржився, що Д. Трамп не вважає загрозу з боку Росії рівносильною загрозам з боку ІДІЛ, КНДР і Ірану.

За словами сенатора, Д. Трамп в п'ятницю після того, як американські спецслужби доповідатимуть йому підсумки розслідування про втручання Росії в американську передвиборну кампанію, зможе переконатися в цьому.

Водночас, в конгресі напередодні відмовилися створювати спеціальну комісію з розслідування російських кібератак на сайти американської Демократичної партії, щоб сприяти обранню президентом Д. Трампа.

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