Американські сенатори готують нові санкції проти РФ

Американські сенатори-республіканці Ліндсі Грем і Джон Маккейн готують законопроект з новими санкціями проти Росії, про що Л. Грем заявив телеканалу CNN.

Суть санкцій не розкривається. Дещо раніше Л. Грем поскаржився, що Д. Трамп не вважає загрозу з боку Росії рівносильною загрозам з боку ІДІЛ, КНДР і Ірану.

За словами сенатора, Д. Трамп в п'ятницю після того, як американські спецслужби доповідатимуть йому підсумки розслідування про втручання Росії в американську передвиборну кампанію, зможе переконатися в цьому.

Водночас, в конгресі напередодні відмовилися створювати спеціальну комісію з розслідування російських кібератак на сайти американської Демократичної партії, щоб сприяти обранню президентом Д. Трампа.