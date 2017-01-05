Глава ЦРУ звинуватив Росію в спробах впливати на вибори в країнах Європи

Росія в останні роки намагалася вплинути на політичні процеси в Європі, і багато європейських країн занепокоєні можливими спробами Москви втрутитися в майбутні в 2017 р. вибори, заявив директор ЦРУ Джон Бреннан, який незабаром залишає свою посаду.

"Ми спостерігаємо, що Росія робить багато кроків, що підривають принципи демократії у багатьох країнах. Те, що сталося під час нещодавніх виборів (приписувані Росії кібератаки під час виборчої кампанії в США - ІФ), не новина", - сказав Дж.Бреннан в інтерв'ю телеканалу Пі-бі-ес.

Він переконаний, що "Росія робила зусилля із маніпуляції виборами в країнах Європи".

"Ми бачимо, що вони використовують корумпованих політиків, збираються фінансувати партії і групи, які відповідають їхнім інтересам. Це активне використання і маніпуляція політичним процесом", - сказав директор ЦРУ.

Дж.Бреннан наголосив, що США не можуть не надавати цьому значення, оскільки у багатьох європейських країнах, зокрема, в Німеччині та Франції, в цьому році відбудуться вибори.

"Маю вам сказати, що має місце високий рівень тривоги серед наших європейських партнерів з приводу того, які тузи Росія ховає під рукавом з метою просування своїх інтересів в рамках виборчого процесу", - сказав директор ЦРУ.

Водночас він висловив сподівання, що з приходом нової адміністрації Д. Трампа російсько-американські відносини можуть покращитися.

"Це не означає, що ми не можемо знайти способу працювати разом. І можливо тепер, з приходом нової адміністрації, з'явиться можливість це зробити. Сподіваюся на це. Але факти говорять про те, що Росія нещодавно намагалася втрутитися в наш виборчий процес", - сказав Дж.Бреннан.