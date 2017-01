Фонд "Відродження" не поділяє тез Пінчука, але продовжує виконувати зобов'язання у спільних проектах

Міжнародний фонд "Відродження" не поділяє позиції бізнесмена Віктора Пінчука, викладеної у його статті для видання The Wall Street Journal, однак надалі виконує партнерські зобов'язання у спільних із його благодійним фондом проектах, зокрема "Український сніданок" у рамках Економічного форуму в Давосі в січні.

"Ми не поділяємо позиції, викладеної Віктором Пінчуком у його статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненої в газеті Wall Street Journal від 29 грудня 2016 року. Віктор Пінчук є засновником благодійного фонду його імені, партнером якого у кількох проектах є фонд "Відродження", зокрема, підтримуючи участь провідних українських експертів у щорічних конференціях Ялтинської європейської стратегії та участь нових політиків з міжфракційного об'єднання єврооптимістів в "Українських сніданках" під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті фонду "Відродження" в суботу.

У фонді запевняють, що продовжують виконувати свої партнерські зобов'язання у проектах, здійснюваних спільно з Фондом Віктора Пінчука. "Зокрема, в січні ми підтримуємо відвідування групою українських політиків, посадових осіб, незалежних експертів та інтелектуалів "Українського сніданку" у рамках Економічного форуму в Давосі. Ми сподіваємося, що підтримувані нами учасники зможуть скористатися запропонованим їм міжнародним майданчиком, щоб донести свої позиції до світових та європейських лідерів, які зберуться в Давосі", - наголошується в заяві.

Фонд "Відродження" також залишає за собою право визначатися щодо подальших планів співпраці з Фондом Віктора Пінчука, як і з іншими партнерами фонду, за умови дотримання загальних і програмних пріоритетів.

Говорячи про деякі тези в статті В.Пінчука, у "Відродженні" представили своє бачення нинішньої ситуації в Україні, зокрема на Донбасі.

"Ми не поділяємо думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію чи зняти з порядку денного стратегічні цілі, які підтримуються більшістю суспільства та зафіксовані в українському законодавстві", - йдеться в заяві.

У фонді також вважають, що відмова від вектора інтеграції в ЄС та НАТО не вирішить жодної проблеми у відносинах із Москвою.

"Ми не вважаємо, що винесення "за дужки" питання Криму і реінтеграції окупованого Донбасу на умовах Росії (а це станеться в результаті пропонованих "псевдовиборів") зробить Україну життєздатною державою. Навпаки, прийнявши такі умови, Україна неминуче піде шляхом Боснії і Герцеговини і стане лише номінально цілісною країною, подальша фрагментація якої буде лише питанням часу. Відмова ж від боротьби за Крим означатиме зраду не лише кримських українців, а й цілого народу - кримських татар, які страждають від безправ'я в умовах окупації", - коментують у фонді ситуацію з Кримом.

Як повідомлялося, в статті для The Wall Street Journal, опублікованій наприкінці 2016 року, В.Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ. Серед озвучених ним ініціатив, зокрема, - тимчасове виключення Україною із заявлених цілей членства країни в ЄС, відмова від наміру вступити до НАТО в коротко- і середньостроковій перспективі, згода на нейтралітет.

Він також наполягає на позиції, що "Крим не повинен стати перешкодою на шляху рішення, яке покладе край війні на сході на справедливій основі" за одночасного збереження позиції, що Крим - це частина України, він має бути повернений. Окрім цього, В.Пінчук запропонував Україні погодитися на місцеві вибори в окремих районах Донбасу до повного повернення контролю над цією територією з метою "продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з РФ.