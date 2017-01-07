Американські сенатори і конгресмени офіційно затвердили Трампа та Пенса на посадах обраного президента і віце-президента США

На спільному засіданні Конгресу і Палати представників США в п'ятницю кандидатури Дональда Трампа і Майкла Пенса офіційно затверджено на посадах обраного президента та віце-президента США.

На засіданні під головуванням віце-президента США Джозефа Байдена було оголошено дані сертифікатів голосування у штатах із розрахунку один голос - один штат. Перемогу здобула пара від Республіканської партії Трамп-Пенс.

Під час голосування неодноразово лунали протести зі згадуванням про "російське втручання" та "чинення тиску на виборців" під час виборів, проте всі протести були відхилені.

Інавгурація Дональда Трампа на посаді президента США і Майкла Пенса на посаді віце-президента США відбудеться 20 січня.