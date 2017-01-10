Політика

13:48 10.01.2017

Н.Савченко пропонує змінити представництво України в ТКГ

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко пропонує змінити українське представництво в тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на сході України з огляду на неефективність нинішнього.

"Я пропоную замінити втомлених за три роки безплідної роботи мінських перемовників на свіжих, більш професійних, які дадуть результат!", - написала Н.Савченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

За її словами, в списках полонених, поданих бойовиками на обмін, представлено дуже багато громадян РФ, "щоб приховати присутність російських військ на території України, видавши їх за сепаратистів, і щоб виміняти їх, під шумок, не віддавши українських політв'язнів з Росії та окупованого Росією Криму".

"Чи могли не помітити це офіційні перемовники від Києва та українські спецслужби? Може, й могли", - зазначила Н.Савченко, наголосивши, що саме тому й пропонує змінити українське представництво в ТКГ.

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