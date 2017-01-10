Справа Онищенка демонструє спільність інтересів кримінальних олігархів і Кремля - І.Яшин

Справа Онищенка ілюструє, як збігаються інтереси українських кримінальних олігархів і Кремля, вважає російський опозиційний політик Ілля Яшин.

Про це йдеться в підготовленій ним та опублікованій на сайті "Свободная Россия" аналітичній доповіді "Гібридна агресія Кремля".

"Повернення України у сферу кремлівського впливу вигідне і Путіну, і бізнесменам на зразок Онищенка. Пропаганда Кремля і гроші олігархів б'ють по одній меті — новій українській владі", — йдеться в доповіді.

І.Яшин нагадує, що "після порушення кримінальної справи Олександр Онищенко втік за кордон. У грудні 2016 року він заявив, що має компромат на українське керівництво: начебто він таємно записав переговори з президентом Порошенком і планує їх оприлюднити".

Цю тему, зазначає він, активно підхопила пропаганда Кремля. "Утім, незабаром з'ясувалося, що за активністю Онищенка стоять кремлівські куратори", - й деться в тексті.

І.Яшин наводить також слова колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, згідно з якими О.Онищенко витрачав величезні гроші на те, щоб змістити уряд. "Фінансувалася кампанія в ЗМІ, політикам у парламенті платили за те, щоб вони виходили на трибуну і брехали. $3 млн щомісяця протягом десяти 10 місяців йшли на те, щоб змістити уряд. Тому що цей уряд не давав Онищенку можливості здійснювати корупцію в енергетичному та газовому секторі", — зазначає А.Яценюк.

"Після втечі Януковича його наближений Онищенко фактично став власником газодобувних активів, серед яких фірми "Надра Геоцентр", "Хас", "Карпатнадраінвест", "Пласт", "Карпати Надра Інвест", "Газовий альянс", "Природні ресурси" та низки інших компаній. Так він став ключовим газовим олігархом України", - йдеться в тексті доповіді.

Влітку 2016 року О.Онищенко потрапив під підозру у створенні схем із незаконної реалізації газу й став фігурантом кримінальної справи за статтею "розкрадання державного майна в особливо великих розмірах".

За даними правоохоронних органів, його компанії завдали державі збитків у розмірі 3 млрд грн. "Слід зазначити, що реалізація такої схеми була можлива лише за співпраці вищих посадових осіб "Укргазвидобування" та "Нафтогазу"", - йдеться в тексті доповіді.