Партія Саакашвілі в Грузії розвалена, заявляє один з її лідерів

В опозиційної грузинської партії "Єдиний національний рух" (ЄНР), заснованої екс-президентом Михайлом Саакашвілі, є фундаментальні проблеми, заявив один з її лідерів Гігі Угулава.

"У партії вже немає єдності, і вона перебуває на межі розвалу. Коли в партії люди не вітаються один з одним, це означає, що є фундаментальні проблеми. Більше того, партія вже розвалена, і кожен з нас відповідальний за цей процес", - сказав Р. Угулава у вівторок журналістам.

Водночас він поки що не підтвердив, що до 20 січня відбудеться офіційне розділення партії на два самостійних суб'єкти - прибічників М. Саакашвілі і прбічників групи лідерів партії, що вимагають обрання нового голови ЕНД і відсторонення громадянина України М. Саакашвілі від партійної діяльності в Грузії.

За інформацією грузинських ЗМІ, 12 січня група лідерів ЕНД зробить заяву про вихід з партії.

Після поразки ЕНД на парламентських виборах, що відбулися у жовтні минулого року неформальний лідер партії М. Саакашвілі звинуватив у провалі групу керівників і закликав провести в січні з'їзд, щоб залишити за собою посаду голови ЄНР і очистити партію від "відступників і зрадників".