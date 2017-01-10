Політика

16:58 10.01.2017

Сенатори США пропонують покарати санкціями РФ не лише за кібератаки, але і за дії в Сирії та в Україні

Пропоновані групою американських сенаторів нові санкції стосовно РФ стосуються не лише кібератак, в яких Вашингтон звинувачує Москву, але і дій Росії в Сирії та в Україні, повідомила у вівторок газета "Вашингтон пост".

За її інформацією, проект, який пізніше у вівторок буде представлений в сенаті, передбачає введення санкцій проти будь-якого, хто підтримує кібератаки проти громадських і приватних інфраструктур США.

Крім того, сенатори пропонують запроваджувати обмежувальні заходи щодо інвестицій у російські енергетичні проекти, передбачаються санкції за участь будь-яких структур в операціях Міноборони РФ і російської розвідки. Про які саме операції йдеться, газета не уточнює.

Крім цього, передбачаються санкції проти РФ за порушення прав людини.

Сенатори наполягають на необхідності надати допомогу Європі у веденні контрпропаганди і просуванні демократії.

Законопроект про додаткові санкції розроблений групою з 10 сенаторів, серед яких - як демократи, так і республіканці.

При цьому, як зазначає "Вашингтон пост", більшість сенаторів-республіканців на цьому етапі не горять бажанням брати додаткові обмежувальні заходи проти Росії.

"Усім потрібно зупинитися, перепочити і подивитися, як розвивається вся ця історія (відносини з РФ - ІФ). І лише потім нам потрібно буде розробляти конкретні плани", - сказав республіканець Джеймс Ріш, який є членом сенатського комітету із закордонних справ.

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