МЗС Канади очолила українка за походженням Фріланд

Міністерство закордонних справ Канади очолила українка за походженням Христя Фріланд, яка раніше обіймала посаду міністра міжнародної торгівлі.

Згідно з рішенням прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яке було оголошено в четвер увечері, Х.Фріланд змінила Стефана Діона, який очолював МЗС Канади з 2015 року.

Х.Фріланд народилася в канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта, але її мати, Галина Хом’як-Фріланд, українка за походженням.

Х.Фріланд розпочинала кар'єру як журналіст, працювала стрингером Financial Times, The Washington Post і The Economist в Україні. Потім обіймала різні редакторські посади у виданнях Financial Times, Globe and Mail та Thomson Reuters.

Згодом вона оголосила про намір балотуватися на виборах до парламенту Канади від Ліберальної партії. Х.Фріланд виграла внутрішньопартійні праймеріз 15 вересня 2013 р. і була обрана до парламенту 25 листопада.