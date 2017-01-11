Політика

11:40 11.01.2017

До сенату США внесено законопроект про додаткові санкції проти Росії

Група американських сенаторів, серед яких демократ Бен Кардін, республіканець Джон Маккейн і демократ Роберт Менендес, внесла на розгляд сенату законопроект про введення додаткових санкцій стосовно Росії через імовірні кібератаки.

"Ми хочемо оголосити сьогодні, що вноситься відповідний законопроект, який передбачає додаткові санкції стосовно РФ", - сказав сенатор Б.Кардін у вівторок журналістам.

За його словами, "нас атакували". "І нас атакувала Росія", - заявив Б.Кардін.

Як наголосив Б.Кардін, "доповідь розвідки від 6 січня ясно говорить про те, що атакою керував президент Путін, і що вона націлювалася на підривання довіри до нашої виборчої системи".

"Коли нашу націю атакували в Перл-Гарборі, коли її атакували 11 вересня, ми робили кроки стосовно тих, хто нас атакував", - сказав Б.Кардін.

"Ми не можемо вести справи як завжди. Ми маємо зробити кроки з тим, щоб було ясно, що такі дії матимуть наслідки, і наш законопроект робить це", - зазначив він.

Б.Кардін додав, що санкції стосуватимуться енергетичного сектора та сфери суверенного боргу.

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