Законопроект про нові санкції США проти РФ стосується інвестицій у видобуток вуглеводнів і російського держборгу

Законопроект про нові санкції стосовно Росії, підготовлений групою сенаторів США, стосується фінансового та енергетичного секторів російської економіки, передають американські ЗМІ.

Документ підготовлений п'ятьма республіканцями і п'ятьма демократами, йдеться в повідомленнях.

За інформацією ЗМІ, законопроектом передбачено санкції проти юридичних і фізичних осіб, які інвестують у російську галузь видобутку вуглеводнів понад $20 млн, зокрема технології та постачання товарів і послуг. Під санкції потраплять інвестори, які протягом року вкладуть у будівництво Росією трубопроводів понад $5 млн, а також інвестори, що вклали більше ніж $1 млн у цивільні ядерні об'єкти.

На думку авторів законопроекту, під санкції мають також потрапити компанії та особи, які курирують операції з купівлі-продажу російського боргу, а також ті, хто скуповує активи російських підприємств і компаній.

Санкції пропонується запроваджувати не лише проти компаній і громадян США, а й третіх країн.

Законопроект має бути ухвалений обома палатами американського конгресу, а також підписаний президентом США.

Білий дім наразі не коментує підготовленого законопроекту.

Як повідомлялося раніше, документ був підготовлений групою сенаторів на чолі з республіканцем Джоном Маккейном у відповідь на хакерські атаки Росії на США, що начебто мали місце, з метою впливу на президентську виборчу кампанію.

"Ми маємо бути стривожені атаками Росії на нашу країну", - заявив Дж.Маккейн журналістам у зв'язку з внесенням законопроекту.