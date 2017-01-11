Документи на посаду директора департаменту люстрації Мін’юсту України подали 12 кандидатів

Для участі в конкурсі на посаду директора департаменту люстрації Міністерства юстиції України подали документи 12 людей, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Документи на участь у конкурсі подали: Вадим Бондар, Аліса Дуброва, Тетяна Єсик, Любов Ковалевська, Назар Крупчак, Дмитро Макаренко, Сергій Нагорний, Анна Самойленко, Олександр Татарченко, Олександра Чіковані, Наталія Шевченко та Віталій Яровий.

Конкурс відбудеться з 17 по 19 січня, передбачено три етапи: письмове тестування, вирішення практичного завдання та співбесіда.

Мін’юст для забезпечення максимальної відкритості та прозорості конкурсу запрошує представників громадських організацій і ЗМІ долучитися до конкурсу як спостерігачі.

Як повідомлялося, 21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади.

6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на заміщення цієї вакантної посади.