Політика

17:20 11.01.2017

Великі японські компанії інвестують в Україну

Багато великих японських компаній після Євромайдану (2014 р). провадять активну економічну діяльність в Україні, що є сигналом для решти бізнесу вкладати свої кошти в Україну, висловив переконання посол Японії в Києві Шигекі Сумі на зустрічі з главою Української держави Петром Порошенком.

Як повідомляє прес-служба президента, під час зустрічі з нагоди підписання П. Порошенком указу про відзначення Року Японії в Україні посол подякував главі держави за високе визнання ролі його країни. "Це надзвичайно важливо. Відносини між Японією та Україною ніколи не були такими близькими, як сьогодні", - сказав Ш. Сумі.

Японський дипломат відзначив знаковість факту, що "після Євромайдану значна кількість великих японських компаній почала свою активну економічну діяльність в Україні". "Якщо великі компанії почали інвестувати в Україну, це означає, що й інші компанії вкладатимуть кошти в вашу країну", - сказав Ш. Сумі.

Він також зазначив, що "святкування Року Японії важливе не лише для політиків чи бізнесменів, а також для звичайних людей, які відчувають і розуміють важливість взаємодії двох країн".

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