Політика

17:35 11.01.2017

Порошенко дав старт Року Японії в Україні та подякував за позицію Токіо щодо Криму

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні і під час зустрічі з послом Японії Шигекі Сумі висловив слова вдячності за незмінну і тверду підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.

Як повідомляє в середу прес-служба глави Української держави, П. Порошенко також відзначив роль Японії у наданні допомоги Україні в проведенні структурних реформ і нагадав про виділення $1,8 млрд протягом 2014-2016 років для підтримки Української держави на шляху змін у багатьох сферах суспільного життя, зокрема в реформуванні правоохоронних органів та створення нової поліції, впровадження судової реформи, вирішенні цілої низки екологічних програм та інших проектах.

Президент наголосив, що українська сторона цінує незмінну позицію Японії щодо невизнання окупації Російською Федерацією Криму. "Ми також високо цінуємо незмінну позицію японської сторони щодо невизнання окупації Росією Криму, а також готовність всебічно сприяти консолідації зусиль міжнародного співтовариства для забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей", - сказав П. Порошенко.

Глава держави також відзначив, що декларація саміту "Великої сімки" в м. Ісе-Сіма в травні 2016 р. підтвердила безумовну підтримку лідерами провідних країн світу суверенітету і територіальної цілісності України.

"Це дуже символічно, що Рік Японії в Україні відбуватиметься в двадцять п'яту річницю встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами", - сказав президент.

Глава держави висловив переконання, що це безпрецедентна подія буде важливою віхою в українсько-японських двосторонніх відносинах, сприятиме зближенню культур і народів, посилить міжлюдські контакти.

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