Порошенко очікує прогресу візової лібералізації Японії для українців і зростання японських інвестицій в Україну в 2017 р.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що в поточному році варто очікувати прогресу в питанні лібералізації візового режиму з боку Японії для українців і зростання прямих японських інвестицій в українську економіку.

Як повідомляє в середу прес-служба глави Української держави, під час зустрічі з японським послом у Києві Шигекі Сумі, приуроченої до підписання П. Порошенком указу про відзначення Року Японії в Україні президент "висловив переконання, що в цьому році відбудеться прогрес у питаннях візової лібералізації для українців для спрощення відвідування Японії, а також активізація та збільшення прямих японських інвестицій в економіку України".

П. Порошенко навів приклади успішних японських інвестиційних проектів 2016 року, які вже працюють на Заході України і створюють тисячі робочих місць. "Це прекрасна характеристика рівня довіри та рівня підтримки, які демонструє японський бізнес і японський уряд щодо України", - підсумував президент.

Глава Української держави передав запрошення прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе відвідати Україну цього року.