Політика

18:41 11.01.2017

Кандидат у держсекретарі США Тіллерсон назвав незаконним входження Криму до складу Росії

Росія не мала законних прав на повернення Криму до свого складу, заявив у середу на слуханнях у сенаті кандидат на посаду глави держдепартаменту Рекс Тіллерсон.

"Ні. Це було захоплення території, яка не була їхньою (Росії - ІФ)", - сказав він на слуханнях у сенатському комітеті з міжнародних справ.

На думку Р. Тіллерсона, США дали "слабку відповідь" Росії на її дії в Криму, що спонукало Росію до подальшої активності на сході України.

Р. Тіллерсон наголосив, що в тих умовах США мають діяти рішучіше, наприклад, передавати Україні розвіддані про ситуацію на сході країни і надавати їй оборонну зброю.

Він додав, що мінські домовленості поки що не виконані.

Р. Тіллерсон вважає, що у відстоюванні своїх інтересів Росія не виявляє непередбачуваності.

"Росія становить небезпеку, але вона не є непередбачуваною в обстоюванні власних інтересів... Росія домагається поваги та необхідності на глобальній арені. Її нещодавня активність не враховувала інтереси", - сказав.

"Нам потрібен відкритий і чесний діалог з Росією з приводу її амбіцій, так, щоб ми знали, як планувати наш власний (політичний - ІФ) курс", - додав він.

При цьому він зазначив, що НАТО тверезо оцінює небезпеку від Росії.

"Наші партнери з НАТО мають рацію, коли побоюються зростання активності Росії. Але це було все зроблено за відсутності американського лідерства",- наголосив Р. Тіллерсон.

Він пояснив, що "США відступили від зобов'язань, які дали своїм партнерам".

"Ми посилали слабкі або змішані сигнали червоного кольору, які стали зеленими", - пояснив Р. Тіллерсон

Кандидат на посаду держсекретаря також висловив занепокоєння з приводу повідомленьпро вплив Росії на вибори в США.

"Повідомлення, які я читав, викликають занепокоєння", - сказав він, відповідаючи на запитання сенатора Марка Рубіо в рамках слухань.

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