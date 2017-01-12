Порошенко зустрінеться з Байденом в Києві

Президент України Петро Порошенко проведе двосторонню зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом 15 січня 2017 року.

Як повідомила в четвер прес-служба глави Української держави, П. Порошенко зустрінеться з Дж.Байденом у рамках його візиту в Україну.

Як повідомлялося, на початку січня українські ЗМІ повідомили про намір Дж.Байдена відвідати Україну 15 січня. Інших подробиць не повідомлялося.

У свою чергу, глава комітету Верховної Ради із закордонних справах Ганна Гопко зазначила, що цей візит має підбити підсумки, оскільки Дж.Байден "є одним з друзів в Україні".

У грудні 2016 р. П. Порошенко мав з Дж.Байденом дві телефонні розмови. Співрозмовники обговорили ситуацію навколо конфлікту на сході України, Мінські угоди, припинення вогню і обмін полоненими. "Лідери підтвердили свою сильну підтримку цілковитої реалізації мінських угод і відзначили необхідність встановлення повного перемир'я, яке гарантувало б повний доступ моніторингової місії ОБСЄ", − повідомили в адміністрації президента США. П. Порошенко і Дж.Байден обговорили перебіг українських реформ і питання співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом. Віце-президент США високо оцінив зусилля керівництва України щодо стабілізації банківської системи країни і націоналізацію Приватбанку.

Чинний президент США Барак Обама в середу, 11 січня провів останню прес-конференцію. Адміністрація нового президента США Дональда Трампа вступить у повноваження після інавгурації 20 січня.