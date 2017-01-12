Політика

14:29 12.01.2017

Грузинський "Єдиний національний рух" Саакашвілі розколовся

Кілька членів "Єдиного національного руху" (ЄНР), які виступають проти "незаконного" управління партією з боку екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, вийшли з організації.

Серед тих, хто залишив ЄНР - 21 з 27 депутатів парламенту Грузії, які отримали мандати за партійним списком.

"Сьогодні ми постали перед реальністю поділу нашої партії. Наша політична команда дивиться в майбутнє і ми починаємо боротьбу проти режиму Іванішвілі (екс-прем'єра Грузії, мільярдера Бідзіні Іванішвілі - ІФ)", - заявив на брифінгу в четвер один з колишніх лідерів ЄНР Давід Бакрадзе.

За його словами, ті, хто сьогодні залишає ЄНР, "є її інтелектуальною силою".

"Ми створюємо політичну силу, яка поставить крапку в протистоянні в Грузії і приведе її до успіху", - заявив Д. Бакрадзе.

Ще один з колишніх лідерів ЄНР, кілька днів тому вийшов на свободу з тюремного ув'язнення, колишній мер Тбілісі Гігі Угулава різко розкритикував М. Саакашвілі.

"Цей чоловік не гідний бути лідером. Я говорю з болем у серці, оскільки це вже не той Міхеїл Саакашвілі, який у 2002 році об'єднував людей", - сказав Г. Угулава.

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