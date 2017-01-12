Політика

14:41 12.01.2017

Публікація Савченко списків заручників не вплине на роботу гуманітарної підгрупи в Мінську - Айвазовська

Публікація народним депутатом України Надією Савченко списків заручників не вплине на роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську, але може нашкодити або призупинити процес обміну заручниками, вважає представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська.

"Я не думаю, що публікація списків вплине на роботу гуманітарної підгрупи в рамках Тристоронньої контактної групи мінського формату, тому що у неї є свої завдання... Будь-які публікації списків можуть нашкодити або призупинити процес або бути використаними маніпулятивним шляхом проти держави Україна", - сказала вона журналістам у четвер у Києві.

За словами О. Айвазовської, шкоди процесу з обміну заручників може бути завдано в тому випадку, коли створюються паралельні процеси, що блокують офіційний, але досягти мети самі не можуть. Зокрема, вона наголосила, що питання звільнення ув'язнених в Україні – виключна компетенція держави Україна.

Як повідомлялося, 10 січня 2017 року Н.Савченко в своїй сторінці в соцмережі Facebook оприлюднила списки заручників, утримуваних на непідконтрольних владі України територіях Донбасу, українських політв'язнів, утримуваних у тюрмах в РФ і в окупованому Криму, а також список осіб, яких керівництво "ДНР/ЛНР" хоче отримати від української сторони.

Радник глави СБУ Юрій Тандит заявив, що опубліковані Н.Савченко списки заручників некоректні, крім того, цей крок може нашкодити їхнім сім'ям.

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