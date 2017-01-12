Саакашвілі: Порошенко на мене злий, тому що втратив для себе потоки з Одеської області

Український політик Міхеіл Саакашвілі заявив, що президент України Петро Порошенко злиться на нього через те, що під час його перебування головою Одеської обласної державної адміністрації він перекрив йому фінансові потоки, які йшли "в кишеню".

"Президент України бреше, тому що він чудово розуміє, що те, що він говорить, - це неправда. Він говорить не про ті гроші, які мали надійти до бюджету, він говорить про ті гроші, які мали йому до кишені надійти з Одеської митниці, які під час мого керівництва (областю - ІФ) не надходили", - сказав М.Саакашвілі в ефірі телеканалу "112.Україна" в четвер.

Він зазначив, що під час його перебування головою Одеської ОДА перекрив корупційні фінансові потоки, які також йшли від ринку "7-й кілометр" та інших проектів в області.

"Він втратив для себе потоки з Одеської області. Порошенко на мене злий", - зазначив М.Саакашвілі.

Раніше в четвер, 12 січня, президент України Петро Порошенко в Одесі під час представлення нового голови Одеської ОДА Максима Степанова розкритикував колишнє керівництво області. Глава держави зазначив, що покладає на М.Степанова великі сподівання, особливо в тих напрямах, де не змогло добитися результатів попереднє керівництво ОДА. Зокрема, президент закликав нового голову обладміністрації сприяти розвитку бізнесу в регіоні, створенню нових робочих місць, забезпечити боротьбу зі злочинністю у співпраці з прокуратурою, СБУ та поліцією.

Як повідомлялося, 7 листопада 2016 року Міхеіл Саакашвілі заявив про залишення посади голови Одеської ОДА через те, що втомився від постійного обману та корупції, зокрема з боку керівництва. 9 листопада Кабінет Міністрів України погодив звільнення М.Саакашвілі з цієї посади.

Увечері 9 листопада П.Порошенко своїм указом звільнив М.Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації, а також із посади свого позаштатного радника.