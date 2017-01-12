Порошенко чекає на подальший розвиток децентралізації в Україні

Президент України Петро Порошенко очікує подальшої передачі функцій, повноважень, прав та обов'язків на місця, а також продовження процесу формування об'єднаних територіальних громад.

"Сподіваюся, цього року відбудуться вибори в нових громадах", - сказав глава держави на нараді з місцевою владою південних областей України в четвер в Одесі.

Він також зазначив, що центральні органи влади мають намір усіма засобами допомагати новим громадам, зокрема організовувати для них різні семінари і тренінги, серед яких можуть бути курси з доступу українських громад до фінансування з різних європейських фондів.

Крім того, П.Порошенко зазначив, що очікується зростання надходжень до бюджетів громад у цілому в країні на 30 млрд грн, джерелом якого, зокрема, буде підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 грн.