Політика

18:13 12.01.2017

Порошенко вніс до ВР законопроект про допуск іноземних військових в Україну для участі в навчаннях

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, законопроект вніс президент України Петро Порошенко. Він зареєстрований у четвер під №5636 і переданий на розгляд керівництву парламенту. Профільним комітетом визначено комітет із питань національної безпеки та оборони. Президент визначив цей законопроект як невідкладний.

Текст законопроекту на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

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