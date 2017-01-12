Айвазовська не виключає нового етапу ескалації конфлікту на Донбасі

Україна в 2017 році має підготуватися до можливого нового етапу ескалації конфлікту на сході країни, вважає представник Україні в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська.

"Ми маємо враховувати, що у нас є близько року, щоб переглянути або адаптуватися під новий етап ескалації конфлікту, який може виникнути на території України за участю РФ, за рік, до 2018 року", - сказала вона на прес-конференції в Києві в четвер.

О.Айвазовська зазначила, що для України важливим є збереження санкцій проти РФ.

"Друге - Міжнародний кримінальний суд. Позиція держави про надання доказів щодо статусу конфлікту як не внутрішнього, а міжнародного є ключовим завданням на короткострокову та середньострокову перспективу", - сказала вона.

Представник України в політичній підгрупі додала, що залежно від того, яким буде визначено статус конфлікту на сході України, "розвиватиметься історія його вирішення".

Крім того, вона наголосила, що давно має бути сформульовано стратегію реінтеграції Донбасу.

Водночас О.Айвазовська зазначила: "Росія звільняється від Сирії. Її ресурси можуть бути використані у військовому потенціалі на території України".