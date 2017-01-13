Політика

13:50 13.01.2017

Клімкін під час візиту до М'янми обговорив перспективу співпраці двох країн

Під час візиту міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Республіки Союз М'янма сторони обговорили перспективи всебічної активізації двосторонніх відносин, поглиблення взаємодії у рамках міжнародних організацій, а також розширення договірно-правової бази в торговельно-економічній сфері.

Як повідомляє в п'ятницю офіційний сайт МЗС, П.Клімкін провів окремі зустрічі з президентом М'янми Тхіном Чжо, державним радником та міністром закордонних справ Аун Сан Су Чі, а також головнокомандувачем збройних сил М'янми Мін Аун Лайном.

Сторони обговорили перспективи розширення договірно-правової бази українсько-м’янманських відносин у торговельно-економічній сфері, зокрема підготовку до підписання двосторонніх угод економічного спрямування - про торговельно-економічне співробітництво, заохочення і захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Було досягнуто домовленості стосовно підписання найближчим часом меморандуму про взаєморозуміння щодо започаткування двосторонніх консультацій між зовнішньополітичними відомствами двох країн, а також проведення першого раунду політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ.

Крім того, стартувала робота Почесного консульства України в М'янмі в місті Янгон.

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