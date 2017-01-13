Політика

18:31 13.01.2017

Зустріч Порошенка і Байдена в Києві відбудеться в понеділок уранці

Зустріч президента України Петра Порошенка і віце-президента США Джозефа Байдена в Києві відбудеться вранці в понеділок, 16 січня, а не в неділю, як це планувалося раніше, повідомляє прес-служба адміністрації президента України (АПУ).

"У зв'язку зі змінами в робочому графіку віце-президента США, зустріч президента України Петра Порошенка і віце-президента США Джозефа Байдена відбудеться 16 січня 2017 року в Києві", - повідомили в п'ятницю ввечері в АПУ і додали, що церемонія зустрічі відбудеться о 9.00 понеділка на ганку Будинку Городецького (вулиця Банкова, 10).

Також у прес-службі АПУ анонсували заяви П. Порошенко і Дж.Байдена для ЗМІ після їхнього спілкування.

Як повідомлялося, 12 січня в Білому домі повідомили, що Дж.Байден 15-18 січня відвідає Київ і Давос. У повідомленні говорилося, що в Україні Дж.Байден візьме участь у двосторонніх зустрічах з П. Порошенком і прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. "Візитом США мають намір відзначити свою підтримку України, а також 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами", – йдеться в інформації.

Водночас, 13 січня на сайті українського уряду повідомили, що В. Гройсман і Дж.Байден проведуть зустріч у Києві о 7.30 16 січня.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко вніс до ВР законопроект про допуск іноземних військових в Україну для участі в навчаннях

Саакашвілі: Порошенко на мене злий, тому що втратив для себе потоки з Одеської області

Публікація Савченко списків заручників не вплине на роботу гуманітарної підгрупи в Мінську - Айвазовська

Грузинський "Єдиний національний рух" Саакашвілі розколовся

Порошенко зустрінеться з Байденом в Києві

ОСТАННЄ

Мінінформполитики наприкінці березня має намір представити стратегію інформаційної реінтеграції Криму

Клімкін під час візиту до М'янми обговорив перспективу співпраці двох країн

Айвазовська не виключає нового етапу ескалації конфлікту на Донбасі

Порошенко чекає на подальший розвиток децентралізації в Україні

Кандидат у держсекретарі США Тіллерсон назвав незаконним входження Криму до складу Росії

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/46551/ot-gub-k-serdtcu/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА