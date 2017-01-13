Зустріч Порошенка і Байдена в Києві відбудеться в понеділок уранці

Зустріч президента України Петра Порошенка і віце-президента США Джозефа Байдена в Києві відбудеться вранці в понеділок, 16 січня, а не в неділю, як це планувалося раніше, повідомляє прес-служба адміністрації президента України (АПУ).

"У зв'язку зі змінами в робочому графіку віце-президента США, зустріч президента України Петра Порошенка і віце-президента США Джозефа Байдена відбудеться 16 січня 2017 року в Києві", - повідомили в п'ятницю ввечері в АПУ і додали, що церемонія зустрічі відбудеться о 9.00 понеділка на ганку Будинку Городецького (вулиця Банкова, 10).

Також у прес-службі АПУ анонсували заяви П. Порошенко і Дж.Байдена для ЗМІ після їхнього спілкування.

Як повідомлялося, 12 січня в Білому домі повідомили, що Дж.Байден 15-18 січня відвідає Київ і Давос. У повідомленні говорилося, що в Україні Дж.Байден візьме участь у двосторонніх зустрічах з П. Порошенком і прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. "Візитом США мають намір відзначити свою підтримку України, а також 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами", – йдеться в інформації.

Водночас, 13 січня на сайті українського уряду повідомили, що В. Гройсман і Дж.Байден проведуть зустріч у Києві о 7.30 16 січня.