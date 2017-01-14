Політика

13:38 14.01.2017

Трамп має намір на "деякий час" зберегти санкції проти Росії

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не буде певний час знімати з Росії санкції, але готовий зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним після інавгурації, посилаючись на інтерв'ю Д.Трампа газеті Wall Street Journal повідомляє на своєму сайті "Радіо Свобода".

Як повідомляє видання, в годинному інтерв'ю Д.Трамп заявив, що має намір зберігати введені адміністрацією президента США Б. Обами санкції "принаймні протягом якогось часу". Водночас він зазначив: "якщо ви в злагоді, і Росія реально допомагає нам, навіщо зберігати санкції, якщо хтось робить чудову справу?".

Як пише газета, обраний президент припустив, що він може скасувати санкції, введені президентом Обамою в грудні у відповідь на російські кібератаки під час президентської кампанії, якщо Росія надасть серйозну допомогу в боротьбі з тероризмом і в досягненні інших цілей, важливих для Сполучених Штатів.

Також Д.Трамп заявив про намір зустрітися з президентом В.Путіним після вступу на посаду президента США.

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