Представник Трампа назвав неправдивим повідомлення про можливий саміт США-РФ у Рейк'явіку

Офіційний представник обраного президента США Шон Спайсер спростував повідомлення видання The Sunday Times про те, що Дональд Трамп планує провести зустріч у Рейк'явіку з главою РФ Володимиром Путіним після того, як вступить на посаду.

"Це неправда. Новина - 100% помилкова", - написав Ш.Спайсер у себе в мікроблозі в "Твіттері", приклавши до повідомлення посилання на інформацію про те, що Д.Трамп нібито хоче провести зустріч в Рейк'явіку з В.Путіним.