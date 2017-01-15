Політика

09:58 15.01.2017

Представник Трампа назвав неправдивим повідомлення про можливий саміт США-РФ у Рейк'явіку

Офіційний представник обраного президента США Шон Спайсер спростував повідомлення видання The Sunday Times про те, що Дональд Трамп планує провести зустріч у Рейк'явіку з главою РФ Володимиром Путіним після того, як вступить на посаду.

"Це неправда. Новина - 100% помилкова", - написав Ш.Спайсер у себе в мікроблозі в "Твіттері", приклавши до повідомлення посилання на інформацію про те, що Д.Трамп нібито хоче провести зустріч в Рейк'явіку з В.Путіним.

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