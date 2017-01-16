Політика

09:19 16.01.2017

Порошенко і Байден проводять переговори в Києві

Президент України Петро Порошенко проводить переговори з віце-президентом США Джо Байденом

О 9:05 понеділка П.Порошенко та Дж.Байден зустрілися для проведення офіційних переговорів. Очікується, що після переговорів вони зроблять заяву для ЗМІ.

Раніше Дж.Байден провів зустріч із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. На зустрічі були перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, міністр фінансів України Олександр Данилюк, міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, посол США в Україні Марі Йованович.

За результатами зустрічі заяви для преси не було.

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