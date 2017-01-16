Порошенко: Україна розраховує на плідну співпрацю з новою адміністрацією президента США

Керівництво України розраховує на подальшу плідну співпрацю зі США за адміністрації новообраного президента Дональда Трампа і сподівається, що підтримка Києва Вашингтоном залишиться на нинішньому рівні, заявив президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні ми також детально обмінялися з паном віце-президентом думками про шлях подальшої побудови американсько-українського стратегічного партнерства, ми поважаємо демократичний вибір американського народу і готові до ефективної та плідної співпраці з новою адміністрацією", - сказав він на спільному брифінгу з віце-президентом США Джозефом Байденом у Києві в понеділок.

П.Порошенко зазначив, що Україна надалі має двопартійну підтримку з боку американського Конгресу, американської адміністрації та американського народу. "Ми цінуємо цю підтримку і щиро на неї розраховуємо. Я сподіваюся, що і надалі українське питання об'єднуватиме весь американський політикум, і надалі українське питання залишатиметься серед пріоритетних", - сказав український президент.

За його словами, нинішня агресивна Росія є загрозою і для США, і для України. "Росія вторглася на територію України, окупувавши частину Донбасу та Крим. Крим - це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях", - наголосив П.Порошенко.

У цьому ключі глава Української держави відзначив обнадійливі сигнали щодо позиції стосовно України, озвучені представниками команди Д.Трампа.

"Вітаю перші обнадійливі сигнали, озвучені під час сенатських слухань кандидатів на посади держсекретаря Тіллерсона (Рекс Тіллерсон - ІФ) та міністра оборони США Меттіса (Джеймс Меттіс - ІФ)", - заявив П.Порошенко.