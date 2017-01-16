Політика

11:19 16.01.2017

Реалізація політичної частини Мінських угод можлива лише після виконання РФ своїх зобов'язань із безпеки - Байден

Віце-президент США Джозеф Байден заявляє, що політична частина Мінських угод має бути виконана повною мірою лише після реалізації Росією своїх зобов'язань у сфері безпеки.

"Дозвольте мені бути з вами відвертим: політична частина угоди не може бути реалізована доти, доки не припиниться насильство з боку Росії. Лише після того, як Росія та її послідовники на сході виконають свої зобов'язання щодо припинення бойових дій і дадуть Донбасу можливість встановити мир і безпеку, можна очікувати від України повного виконання своїх політичних зобов'язань", - заявив віце-президент США Дж.Байден під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві в понеділок.

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