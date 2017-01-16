Санкції проти РФ мають зберігатися до виконання Мінських домовленостей і повернення Криму - Байден

Віце-президент США Джозеф Байден заявляє, що міжнародні санкції проти Російської Федерації мають зберігатися до виконання нею взятих на себе у рамках Мінських домовленостей зобов'язань, а також повернення Україні окупованого Криму.

"Разом із нашими партнерами з Євросоюзу та Великої сімки ми дали зрозуміти, що санкції мають тривати, доки Росія повністю, наголошую - повністю, не виконає своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями", - сказав він на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу в Києві в понеділок.

Дж.Байден також наголосив, що "санкції проти Росії, пов'язані з Кримом, мають зберігатися, доки Росія не поверне Крим Україні".

Віце-президент США зазначив, що Російська Федерація постійно робить різні спроби підірвати успіх і безпеку України, її суверенітет і територіальну цілісність. "Це та атаки псевдопропаганди, спроби дестабілізувати вашу економіку", - додав він.

Дж.Байден наголосив, що Україна, як і кожна країна Європи, має право визначити свій власний шлях, але Росія намагається перешкоджати цьому. "Тому міжнародна спільнота має стояти як одне ціле проти агресії і практики подібного тиску", - заявив він.