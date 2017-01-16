Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні й уникнути відповідальності за дії на Донбасі - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія надалі здійснює спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Цього року виповнюється три роки, як Росія розв'язала справжню війну проти нашої держави. Це війна, в якій убиті 10 тис. українців, цивільних і військових. І ця війна сьогодні триває", - заявив він під час спільного брифінгу з віце-президентом США Джозефом Байденом у Києві в понеділок.

За його словами, за останні три дні українських військових обстріляли понад 250 разів. "Україна усвідомлює, що ми - не єдиний ворог для Москви. Усі, хто сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля. І тому на сьогодні захист України є захистом цінностей вільного світу", - сказав П.Порошенко.

Президент України зазначив, що Росія намагається уникнути відповідальності і працює над тим, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, а також розколоти трансатлантичну та європейську єдність.

"У наших силах протидіяти цим планам, насамперед шляхом запуску дорожньої карти імплементації Мінських угод та продовження успішних внутрішніх реформ", - наголосив він.