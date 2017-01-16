Байден сподівається, що наступна адміністрація Білого дому буде прибічницею України

Віце-президент США Джозеф Байден сподівається, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа буде прибічницею України.

"Американці, зокрема майже 1 мільйон американців українського походження, розуміють, що від вашого успіху залежить дуже багато... не лише для українців - і для Європи, і для США. Якщо ви продовжите свій рух у цьому самому напрямку, то не лише ви отримаєте більш відкрите, більш демократичне, більш благополучне майбутнє, якого заслуговує народ України, а й забезпечите підтримку та єдність міжнародної спільноти", - сказав він на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу в Києві в понеділок.

При цьому віце-президент США наголосив: "Я сподіваюся, що наступна адміністрація також буде вашою прибічницею і партнером у вашому подальшому прогресі".

Водночас Дж.Байден зазначив, що насамперед сама Україна та український народ мають виконати поставлені завдання.

"Керівництво країни і народ мають поставити потреби України вище за вузькі особисті інтереси. Необхідно поставити спільне благо вище за містечкові інтереси та незначні досягнення. Це стосується членів уряду, депутатів Верховної Ради... суддів... представників ЗМІ, громадянського суспільства, пересічних громадян", - сказав віце-президент США.

"Якщо ви зможете продовжувати реформи, пане президенте, якщо ви надалі багато працюватиме і робитимете вибір, який поставить Україну понад усе, я вам гарантую, що американський народ підтримуватиме вас", - підсумував Дж.Байден.