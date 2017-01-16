Політика

12:44 16.01.2017

ВР у четвер має намір розглянути законопроект про Конституційний Суд

Верховна Рада України в четвер планує розглянути законопроект про Конституційний Суд, питання децентралізації та кошторис парламенту, заявляє голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Ми плануємо в четвер розглянути законопроект про Конституційний Суд і питання децентралізації", - сказав А.Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в Києві в понеділок.

Спікер також зазначив, що парламент має розглянути і прийняти кошторис Верховної Ради на 2017 рік.

"Я просив би, щоб це питання, яке є в усіх фракціях і комітетах, цього тижня розглянули й обов'язково вийшли щодо нього на рішення, щодо кошторису Верховної Ради", - сказав А.Парубій.

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