Кабмін затвердив план основних заходів цивільного захисту-2017

Кабінет Міністрів України затвердив план основних заходів цивільного захисту на 2017 рік, який передбачає проведення командно-штабних навчань із силами цивільного захисту.

Згідно з розпорядженням Кабміну №9 від 11 січня, планом передбачено організацію технічної інвентаризації фонду споруд цивільного захисту: Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства екології та природних ресурсів; Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької та Чернігівської облдержадміністрацій; ПАТ "Укрзалізниця", Державного концерну "Укроборонпром", ПАТ "Укртелеком".

У 2017 році планується організувати та провести командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту у Львівській, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях.

Центральним та місцевим органам виконавчої влади доручено розробити на основі плану заходів галузеві та регіональні плани основних заходів цивільного захисту на 2017 рік відповідно до своїх повноважень.

У повідомленні, доданому до розпорядження уряду, зазначено, що фінансування заходів здійснюватиметься в межах бюджетних коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на 2017 рік, і не потребує додаткових матеріальних витрат.