Україна завжди цінуватиме допомогу Байдена - Яценюк

Лідер партії "Народний фронт", екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з віце-президентом США Джозефом Байденом у Києві в понеділок.

"Україна завжди цінуватиме допомогу великого віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Джозефа Робінетта Байдена-молодшого. Уряди України, які я мав честь очолювати, завжди пам'ятатимуть про підтримку віце-президента Дж.Байдена та його відданої команди у найкритичніші та найскладніші часи випробувань", - написав український політик на своїй сторінці у Facebook у понеділок після зустрічі з віце-президентом США.

А.Яценюк висловив переконання, що Дж.Байден належить найвидатніших державних діячів США усіх часів та є одним із найвідданіших друзів України в американській історії.

"Він розуміє Україну. Усвідомлює вагоме значення України. Поділяє великі устремління нашого народу, нашу вірність свободі і відчуває ту несправедливість, що чинилася проти нас упродовж століть", - написав український політик.

А.Яценюк запевнив, що завжди буде вдячний Дж.Байдену за дружбу. "Залишається ще багато роботи. Продовжуємо працювати", - додав екс-прем'єр-міністр України.