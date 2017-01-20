Політика

18:25 20.01.2017

Група депутатів із різних фракцій просить НАЗК перевірити відомості про канікули Ляшка в Таїланді

Народні депутати України з різних фракцій звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із проханням перевірити відпочинок керівника фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Таїланді з огляду на те, що він не вніс відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру декларацій.

"У депутатському зверненні йдеться про опубліковані на одному з інтернет-ресурсів авіаквитки, придбані нардепом Олегом Ляшком та його супутником, загальна вартість яких в обидва напрямки на одну особу перевищує граничний розмір придбання майна, інформація про яке має бути внесена до Реєстру декларацій. Зокрема, зазначається, що в разі придбання авіаквитків на суму більше ніж 100 тис. грн депутат був зобов'язаний у 10-денний термін з моменту їх купівлі письмово повідомити про це Національне агентство з подальшим внесенням цієї інформації до Реєстру декларацій", - повідомляє прес-служба НАЗК у п'ятницю.

Автори депутатського запиту зазначають: "За результатами пошуку в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 13 січня 2017 року повідомлення про відповідні суттєві зміни в майновому стані народного депутата України Олега Ляшка відсутнє, що може свідчити про порушення закону України "Про запобігання корупції".

Група депутатів просить перевірити обставини і факт купівлі авіаквитків, а також невнесення інформації про зміну майнового стану до Реєстру декларацій та відповідним чином відреагувати на можливе правопорушення.

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