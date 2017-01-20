Президент США Дональд Трамп обіцяє повернути владу народу, а Америці колишню велич

Президент США Дональд Трамп пообіцяв повернути владу народу Америки після довгих років перебування при владі американської еліти.

"З цього дня це - ваша країна", - сказав Д.Трамп, звертаючись до американського народу під час інавгураційної промови.

"Сьогодні ми не просто передаємо владу від однієї адміністрації інший, ми... віддаємо її назад вам, народу", - додав він.

Д.Трамп наголосив, що "надто довго одна маленька група людей у столиці керувала країною і пожинала плоди, тоді як народ ніс на собі тягар".

"Вашингтон процвітав, але його багатства не були розділені з народом", - сказав новий президент США.

"Ті, хто був забутий, відтепер забутими не будуть", - додав він.

Д.Трамп також заявив, що має намір разом з американським народом "перебудувати країну". "Разом ми визначимо курс Америки і світу на багато-багато майбутніх років", - заявив голова американської адміністрації.

За його словами, "ми зіткнемося з викликами, але зробимо цю роботу".

Він пообіцяв, що за підтримки американців поверне країні велич.

"Разом ми зробимо Америку знову сильною, багатою, гордою, безпечною країною. І так, ми всі разом повернемо Америці її велич", - заявив Д.Трамп.

"Нехай Бог благословить вас. Нехай Бог благословить Америку", - сказав він наприкінці свого виступу.

Таким чином Д.Трамп під час виступу повторив своє головне передвиборне гасло: "Зробимо Америку знову великою" (Make America great again).