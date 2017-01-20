Політика

20:21 20.01.2017

Порошенко привітав Трампа з інавгурацією і побажав успіхів для здійснення благородних цілей

Президент України Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з інавгурацією як 45-го президента США.

"Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією як 45-го президента США. Бажаємо успіху для здійснення благородних цілей, які ведуть до вільного світу", - написав глава Української держави в мікроблозі у Twitter у п'ятницю ввечері.

У США офіційно розпочався перший термін повноважень 45-го президента США Д.Трампа. Він склав присягу.

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