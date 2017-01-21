Політика

12:13 21.01.2017

Порошенко і Трамп можуть зустрітися наприкінці лютого

Посольство України в США розраховує на проведення двосторонньої зустрічі президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа наприкінці лютого, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Україна головуватиме в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй і, очевидно, можлива й участь президента. Ми будемо намагатися запропонувати американській стороні використати цю можливість для зустрічі на двосторонньому рівні. Це було б цілком природно, тому що для нас є питання, які треба обговорити вже найближчим часом", - сказав посол України в США Валерій Чалий.

За його словами, Україна та США сконцентруються на трьох блоках питань. "Це протидія агресії Росії.., тобто блок питань безпеки... Друге питання – це питання розвитку реформ в Україні: макроекономічна стабільність. І третє питання – це, очевидно, ті питання, які пов'язані з інституційними механізмами".

Раніше П.Порошенко в інтерв'ю The Wall Street Journal в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі висловив сподівання на те, що він зустрінеться з президентом США Д. Трампом у Вашингтоні в лютому 2017 року.

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