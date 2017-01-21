Льовочкін: Заради миру в Україні потрібно встановлювати якомога більше контактів з адміністрацією Трампа

Президент США Дональд Трамп триматиме українське питання в полі зору, і це допоможе Україні стати мирною країною, сподівається народний депутат від Опозиційного блоку Сергій Льовочкін.

Як повідомила прес-служба Опозиційного блоку, перебуваючи у Вашингтоні, де відбулася інавгурація 45-го президента США, С.Льовочкін зазначив, що для просування мирних ініціатив України потрібно зміцнювати контакти з новою американською владою.

"Є надія на те, що новообраний президент триматиме українське питання в полі зору, і на те, що ця нова енергія дасть нарешті Україні можливість стати мирною країною... Мир – це перший пріоритет для українських політиків", – сказав політик.

Народний депутат упевнений, що присутність українських політиків у Вашингтоні допоможе встановленню контактів з новою адміністрацією США і відновленню миру в Україні.

"Ще два місяці тому багато хто брав участь у кампанії опонента новообраного президента Трампа, багато хто взагалі не вірив у можливість перемоги. А зараз тут, у Вашингтоні, зібралася навіть певна черга з тих, хто бажає взяти участь в інавгурації. Але я ставлюся до того, що українці сюди їдуть, дуже позитивно. Тому що нам усім потрібен мир, заради цього нам потрібно встановлювати якомога більше контактів і відкривати нові можливості співпраці з новою адміністрацією", – наголосив С.Льовочкін.