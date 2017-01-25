ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Функціонування демократичних інститутів в Україні", повідомив народний депутат України, член делегації Верховної Ради в ПАРЄ Георгій Логвинський.

"Резолюцію ПАРЄ "Функціонування демократичних інститутів в Україні" прийнято. Рахунок 106 на 11 знову на користь України", - написав він на своїй сторінці в Facebook у середу.

Народний депутат також зазначив, що опонентам української делегації не вдалося поміняти в резолюції терміни "російська агресія" на "внутрішній конфлікт".

Водночас ЗМІ повідомили, що в ПАРЄ не підтримали поправку, якою пропонували вказати в документі необхідність якнайшвидшого вирішення питання представництва у Верховній Раді окремих районів Донецької та Луганської областей.

Згідно з текстом резолюції, ПАРЄ підтримує реформи української влади. При цьому наголошується, що, визнаючи зв'язок між Мінським процесом і багатьма реформами, відсутність прогресу в імплементації Мінських угод не повинна використовуватися як виправдання відсутності підтримки темпів, прибічності імплементації інших реформ.

Асамблея сподівається, що конституційна реформа не обмежиться децентралізацією та змінами в частині правосуддя, а проводитиметься і в інших сферах, де є недоліки, зокрема в питанні розподілу повноважень.